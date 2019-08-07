Toyota RAV4 скоро поменяет свой дизайн

Уже совсем скоро на рынок Китая поступит обновлённая модификация знаменитого внедорожника. Как оказалось, автомобиль будет иметь несколько версий и новый облик.

Сборка нового японского автомобиля будет налажена на китайской производственной площадке. Разработчики отмечают, что нововведения Toyota RAV4 нельзя называть существенными, поэтому они больше напоминают рестайлинг, нежели что-то более серьёзное. Однако, со временем эта машина будет собираться и на совместной площадке FAW и Toyota. И в этом случае авто будет во многом отличаться от обновлённой модификации. Таким образом китайцев ждут сразу две версии паркетника.

Под капотом будет работать двухлитровый мотор, работающий на бензине. Его отдача составит 171 лошадиную силу. Китайские дилеры могут получить ещё и заряженную версию, которая будет работать на моторе с ёмкостью в 2.5 литра и иметь отдачу в 178 лошадей.