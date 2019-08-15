Toyota не позволит путать педали в автомобиле

Японский автопроизводитель сообщил о том, что в скором времени планирует внедрить в свои транспортные средства инновационную систему безопасности.

Представители компании в течение многих лет занимаются совершенствованием систем личной безопасности пассажиров в транспортных средствах. В частности, в последнее время они обратили внимание на то, что увеличивается количество аварий, которые возникли из-за того, что водитель перепутал педаль газа и тормоза. На основании этого была разработана новая технология, которая не позволит в случае подобной ситуации подвергать риску здоровье и жизнь пассажиров.

Новая функция от Toyota в случае внезапного нажатии на педаль газа будет автоматически замедлять автомобиль, даже если перед транспортным средством нет никаких препятствий. Изначально технология появится на моделях Prius и Aqua с гибридными силовыми установками. Позже предполагается установка системы безопасности на старые модели автомобилей.