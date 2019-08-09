Стартовало массовое производство кроссовера Kia Seltos

Предприятие Kia Motors India приступило к массовому производству нового корейского бюджетного кроссовера Kia Seltos. Завод, расположенный в Анантапуре (Индия), до этого выпускал только тестовые автомобили.

В честь запуска полноценного производства Seltos предприятие посетил посол Южной Кореи в Индии. Напомним, что на сегодняшний день количество заказов на данный кроссовер, собранных индийскими дилерами, составляет более 23 тысяч.

В Индии кроссовер Kia Seltos, который также привезут в Россию, но в 2020-м году, комплектуется 1,5-литровым «атмосферным» двигателем, а также 1,4-литровым турбированным агрегатом и 1,5-литровым «дизелем». В списке трансмиссий значатся: 5-ступенчатая «механика», 6-диапазонный «автомат» и преселективный «робот». Привод – только передний, но в РФ Seltos будут продавать и в полноприводной модификации.

Официальные цены на кроссовер пока не объявлены, но ожидается, что за базовую версию этой модели будут просить от 11 лакхов, что при пересчете на российскую валюту составляет 1 миллион 15 тысяч рублей.

Для сравнения, стоимость главного конкурента Kia Seltos на индийском рынке – бестселлера Hyundai Creta, начинается с отметки в 990 тысяч 90 рупий или 913 тысяч рублей по актуальному курсу.