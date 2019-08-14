Стартовала серийная сборка дешевого кросс-вэна Renault Triber

Компания Renault приступила к серийному производству своего нового доступного кросс-вэна Triber. Семиместный автомобиль можно будет приобрести у дилеров, начиная с 28 августа этого года. Напомним, что на этой неделе портал Daily-Motor.ru уже публиковал информацию о том, что новые «Трайберы» начали отгружать дилерам.

Новинка спроектирована на архитектуре модели Renault Kwid. Длина колесной базы автомобиля равна 2636 мм, а объем его багажного отделения при сложенных сиденьях третьего ряда составляет внушительные для таких размеров 625 литров.

Первым рынком для Triber станет Индия, а затем автомобиль доберется до Индонезии, где кросс-вэн был представлен в прошлом месяце.

В Индии новинка будет предлагаться покупателям с бензиновым 3-цилиндровым 1-литровым агрегатом на 73 лошадиные силы. Связку ему составит 5-ступенчатая «механика» и 5-диапазонный «робот». Привод – только передний.

Официальные цены на новый Renault Triber пока не объявлены, но ожидается, что стоимость автомобиля будет сравнительно невысокой – порядка 450 – 590 тысяч рупий, что при пересчете на российскую валюту составляет по актуальному курсу 415 – 545 тысяч рублей соответственно.