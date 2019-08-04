Стартовала сборка пикапов JAC T6 для российского рынка

Китайская автомобильная марка JAC приступила к производству пикапов T6 для российского авторынка. Выпуск автомобилей осуществляется в Казахстане.

В продажу в РФ новый 5-местный пикап JAC поступит уже 1 сентября. Под его капотом будет установлены как бензиновый, так и дизельный моторы. Мощность первого составит 177 лошадиных сил, а второго – 136 лошадиных сил. Связку обоим составит 6-ступенчатая МКПП и жестко подключаемый полный привод.

Клиренс бензиновой версии JAC T6 составит 198 мм, в то время как дорожный просвет у дизельной модификации будет равен 216 мм. Между автомобилями будет иметься и разница в максимальной полной массе – 2720 против 2830 кг соответственно.

Во всех комплектациях пикап получит две фронтальный подушки безопасности и системы ABS+EBD. В арсенал автомобиля также войдут: задние парктроники, электроприводы зеркал и стеклоподъемников, кондиционер, мультируль и многое другое.

Предполагается, что стоимость нового JAC T6 составит в России от 1 миллиона 300 тысяч рублей, что сделает его одним из самых бюджетных предложений на рынке в данном сегменте после УАЗ «Пикап».