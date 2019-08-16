Составлен ТОП-6 самых надежных двигателей современности

Несмотря на то, что в последнее время тенденция автопроизводителей на создание двигателей, которые имеют невысокую надежность и ресурс становится все более отчетливой, некоторые компании продолжают выпускать моторы «старого» образца, имеющие выдающиеся показатели ресурса и беспроблемности. Аналитики портала «За Рулем» назвали шестерку таких двигателей.

Моторы Renault семейства K заняли в этом рейтинге первую строчку. Двигатель K7M представляет собой наиболее надежный и неприхотливый двигатель с большим ресурсом. Данный агрегатом комплектуются самые простые версии бюджетников Renault Logan и Sandero. Ресурс мотора составляет порядка 400 тысяч километров. То же самое можно сказать о двигателе K4M, который сейчас в Renault устанавливают на те же Logan и Sandero, а также модели Megane, Clio и Scenic.

На втором месте расположился двигатель Toyota 2AR-EE. Да, этот мотор уже не входит в список тех легендарных агрегатов, способных преодолеть отметку в 1 миллион км пробега, но 2,5-литровый двигатель мощностью от 165 до 180 лошадиных сил имеет для современного автопрома весьма неплохие показатели надежности. Его ставят на популярные версии седана D-класса Camry, кроссовера RAV4 и минивэна Alphard.

ТОП-3 замыкает еще один «тойотовский» мотор: 1VD-FTV, имеющий рабочий объем в 4,5-литра и работающий на «тяжелом топливе». Агрегат ставят на большие и мощные внедорожники, а его производительность зависит от модели – от 202 до 286 лошадиных сил. Ресурс за счет использования практически «вечной» цепи и чугунного блока цилиндров составляет до 400 тысяч километров.

Четвертым и пятым в этом рейтинге стали двигатели Honda R20A, устанавливающийся на модели Civic, Accord и CR-V, а также агрегаты Hyundai/Kia G4FC, работающие под капотами Hyundai Creta, Hyundai Solaris и Kia Rio. Ресурс как японского, так и корейских двигателей составляет порядка 300 тысяч км.