Составлен ТОП-10 самых дешевых автомобилей в РФ

Аналитики агентства «Автостат» опубликовали свежий рейтинг самых дешевых автомобилей на российском авторынке. Информация о стоимости машин была собрана в течение семи месяцев 2019 года.

По данным издания, самым доступным авто в России за отчетный период стала Lada Granta со средним ценником в 524 тысячи рублей. Суммарно с января по июль этого года объем продаж «Гранты» составил в РФ 74 тысячи 634 единицы.

На второй строчке расположился седан Datsun on-DO со средней ценой в 562 тысячи рублей и объемом реализации в 10 тысяч 924 единицы.

Тройку лидеров замкнул внедорожник Lada 4×4, который за 7 месяцев 2019 года приобрели 18 тысяч 598 россиян. Средняя стоимость автомобиля составила 564 тысячи рублей.

Четвертым и пятым в этом рейтинге стали Datsun mi-DO и Renault Logan с Renault Sandero – 618 тысяч рублей и 699 тысяч рублей соответственно.

В ТОП-10: также вошли: Lada Largus (704 тысячи рублей), Lifan Solano (708 тысяч рублей), Lifan X70 (734 тысячи рублей) и Chevrolet Niva (751 тысяча рублей).