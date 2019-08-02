Шкода Суперб 2019: Расход в смешанном цикле 6.0 – 6.3-литра

Отзыв владельца автомобиля Шкода Суперб 2019 года выпуска

Автомобиль работает в такси с 1.07.19. Расход в смешанном цикле 6.0-6.3-литра. Брал с салона 0 км. Кондиционер работает постоянно (без него расход меньше на 0.2-0.5 л/100 км). Проблем нет и не будет. Чего и всем желаю.

Автомобиль: Skoda Superb

Год выпуска: 2019

Пробег на момент написания отзыва: 18000 км

Объем двигателя: 2.0 diesel

Мощность двигателя: 150 лошадиных сил

Тип трансмиссии: DSG

Тип топлива: Diesel

Привод: передний

Расположение руля: слева

Автор: Алекс

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