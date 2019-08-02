Шкода Суперб 2019: Расход в смешанном цикле 6.0 – 6.3-литра

Отзыв владельца автомобиля Шкода Суперб 2019 года выпуска
Автомобиль работает в такси с 1.07.19. Расход в смешанном цикле 6.0-6.3-литра. Брал с салона 0 км. Кондиционер работает постоянно (без него расход меньше на 0.2-0.5 л/100 км). Проблем нет и не будет. Чего и всем желаю.
Автомобиль: Skoda Superb
Год выпуска: 2019
Пробег на момент написания отзыва: 18000 км
Объем двигателя: 2.0 diesel
Мощность двигателя: 150 лошадиных сил
Тип трансмиссии: DSG
Тип топлива: Diesel
Привод: передний
Расположение руля: слева
Автор: Алекс