Шестиместный паркетник Suzuki получит богатое оснащение

Подразделение Maruti Suzuki поделилось первыми изображениями своего нового компактвэна модели Ertiga. Стоит отметить, что машина войдёт в премиальный сегмент и реализовывать её будут через отдельную сеть дилеров.

Первые шпионские снимки новинки были опубликованы в сети уже в середине этого лета. Теперь же официальные лица бренда подтвердили эту информацию и рассказали о том, что внедорожная версия компактвэна будет иметь приставку XL6 в названии. Базовая спецификация авто будет продаваться только в семиместном исполнении. Официальный дебют состоится уже через 2 недели. Пока же мы можем насладиться официальными тизерами.

Внешне новинка будет мало чем отличаться от базовой версии. Лишь пластиковые накладки на арках и порогах будут подчеркивать внедорожную модификацию. Кроме того, немного по-другому оформлена вся светотехника. А на крыше красуются рейлинги. Что касается габаритов, то эти данные фирма пока держит в тайне.

Интерьер новинки выглядит дорого и стильно. В основе положен чёрный цвет, который выглядит контрастно на фоне базового серо-бежевого салона. По предварительным данным в список стандартного оборудования войдёт круиз-контроль. Помимо этого систему мультимедиа будет дополнять широкоформатный тачскрин, а также камера заднего вида.

Под капотом будет располагаться бензиновый атмосферный мотор с объёмом в полтора литра и мощностью в 105 лошадиных сил. Привод будет доступен только передний. Купить новинку можно будет только через сеть Nexa. Ценник будет стартовать от 1 миллион 109 тысяч рублей.