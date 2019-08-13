Серийные кроссоверы Kia Seltos начали сходить с конвейера

Завод компании Kia в Индии приступил к серийному производству кроссоверов Seltos. Предприятие, базирующееся в городе Анантапур (Индия), ранее осуществляло сборку предсерийных образцов этой модели. Официальные продажи новинки стартуют 22 августа.

Несмотря, что новый Seltos пока еще не вышел на рынок, только за две последние недели дилеры Kia в Индии собрали 23 тысячи предоплаченных заказов на этот автомобиль, в то время как мощности завода марки в стране позволяют выпускать только 30 тысяч единиц автомобилей в год.

Автомобиль будет доступен на индийском рынке с тремя вариантами двигателей: 1,5-литровый атмосферным агрегатом на 115 лошадиных сил, 1,4-литровым турбомотором T-GDI на 140 «сил» и 1,5-литровым «дизелем» CRDi на 115 «скакунов». Связку всем составит 5-ступенчатая МКПП, «дизелю» – классический «автомат», а бензиновым моторам также будет положен 7-скоростной «робот» и бесступенчатый вариатор.

В России продажи нового Kia Seltos стартуют в 2020 году. Информации о том, с какими моторами к нам приедет этот компактный кроссовер, пока нет, ровно как и о возможных ценах на автомобиль. Единственное, о чем можно сказать точно, «паркетник» станет одним из главных конкурентов бестселлера сегмента SUV в РФ – кроссовера Hyundai Creta.