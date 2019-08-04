Самый мощный Mercedes Actros добрался до России

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Mercedes Actros. Фото: Mercedes-Benz

На российском авторынке официально стартовали продажи нового трехосного тягача под названием Mercedes Actros. Грузовик оснащен 625-сильным дизельным двигателем, рабочий объем которого равен 16 литрам.

В оснащение Actros также входит: автоматическая коробка передач PowerShift3, дополненная системой PPC, корректирующей переключения передач в зависимости от различных условий рельефа. Тягач имеет колесную формулу 6×4 и рассчитан на 120 тонн всего автопоезда.

Предполагается, что тягач Mercedes-Benz Actros будут задействовать при транспортировке тяжелой техники по всей территории нашей страны.

Цена машины пока не объявлена, но уже сейчас можно сказать, что тягач точно будет стоить очень дорого.

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