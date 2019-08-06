Российские автовладельцы выступают за лишение прав в случае превышения скорости

Не так давно представители ГИБДД проводили масштабный социологический опрос, а теперь были оглашены его официальные результаты. Отметим, что сам опрос проводился на интернет-ресурсе структуры.

Водителей страны спрашивали, что, по их мнению, необходимо предпринять в России для того, чтобы сократить количество нарушений скоростного режима на дорогах. Всего в опросе участвовало более 22 тысяч человек. При этом, почти 29 процентов от общего числа сошлись на мнении, что таких злостных нарушителей необходимо лишать водительских прав. Хотя, пока что непонятно, кого именно считать злостным. Того, кто иногда нарушает скоростной лимит, превышая его вдвое, или того, кто регулярно нарушает правила, однако, превышает установленный лимит ненамного.

Примерно 22 процента опрошенных полагают, что для того, чтобы на дорогах улучшилась ситуация, с нарушителями достаточно провести грамотные разъяснительные работы. Любопытно, что примерно 21 процент респондентов опроса отметили, что любые меры в данном случае для нарушителей будут бесполезны, и они всё равно будут превышать скорость. Около 14 процентов автомобилистов полагают, что для того, чтобы все соблюдали скоростной режим, необходимо значительно повысить финансовую ответственность за подобные нарушения.