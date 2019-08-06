Renault представила обновленный хэтчбек Sandero R.S

Компания Renault представила обновленную версию своего «заряженного» хэтчбека Sandero R.S. Автомобиль поступит в продажу в США до конца текущего года.

Данный рестайлинг станет первым для этой модели с момента её появления на американском рынке в 2015 году.

Обновленный Sandero R.S оснастят новой светодиодной головной оптикой, 17-дюймовыми колесными дисками черного цвета, наклейками Renault Sport, а также красными тормозными суппортами от модификации Racing Spirit Limited Edition.

В интерьере рестайлингового хэтчбека также произошли небольшие изменения. В дверных картах появились карбоновые вставки, а сиденья получили двойную подкладку и красную обивку.

Приводить в движение обновленный Sandero R.S будет 2-литровый атмосферный двигатель, выдающий 150 лошадиных сил при 205 Нм крутящего момента (на этаноле).

На бензине мощность этого агрегата составит 145 «сил» и 201 Нм момента. В качестве трансмиссии будет предложена исключительно 6-скоростная МКПП с короткими передаточными числами. С места до первой «сотни» такой «Сандеро» разгоняется за 8-секунд, а его «максималка» составляет 202 километра в час.