Renault представила «формульный» фургон Trafic

Компания Renault представила особую серию фургона Renault Trafic с приставкой Formula Edition. Автомобиль получил гоночный дизайн с красными акцентами в секциях противотуманок, на решетке радиатора, под логотипом «Рено» и линиями вдоль боковых частей кузова. Дополняют картину 17-дюймовые графитовые колесные диски.

Спецверсия Renault Trafic будет продаваться как в версии с длинной, так и короткой базой. По сравнению с обычной версией данного фургона «гоночная» модификация получила весьма богатое оснащение: светодиодные дневные-ходовые огни, подогрев водительского сиденья, климат-контроль, светодиодная подсветка интерьера и опционально доступная кнопка запуска двигателя.

Приводить в движение Renault Trafic Edition будет 1,6-литровый турбодизельный мотор на 138 лошадиных сил. Двигатель получит в пару 6-ступенчатую МКПП, заимствованную у «заряженного» хэтчбека Megane R.S.

Стоимость автомобиля составит 42 тысячи австралийских долларов, что при пересчете на российскую валюту составляет 1 миллион 850 тысяч рублей по актуальному курсу. Цена версии с удлиненной колесной базой будет на 1500 австралийских долларов дороже.