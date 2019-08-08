Ремонт самой загруженной трассы Подмосковья обойдётся в 15 миллиардов

Участок Федеральной автодороги М5 Урал, которая располагается в Московской области, постоянно находится в зоне критики местных автомобилистов. Более того, в прошлом году именно она была признана самой загруженной дорогой в Российской Федерации.

Общая протяжённость трассы составляет около 2000 км. При этом, проезд на ней абсолютно бесплатный. Планы по реконструкции данного дорожного участка у строили давно. С начала года чиновники провели более сотни конкурсов на строительство и модернизацию М5. А теперь же стало известно о том, что в общей сложности стоимость ремонта обойдётся в 130 миллиардов рублей.

Самый дорогой проект подразумевает реконструкцию трассы длиной в 45 км на территории Челябинской области. Работы обойдутся в 26 миллиардов рублей. Еще одним затратным проектом станет участок дороги, находящейся в Подмосковье. Росавтодор ещё в конце июня разместил тендер, и на реализацию госзаказа была зарегистрирована только одна фильма Автобан. В результате с ней был заключён договор, который подразумевает сумму в 15 миллиардов 400 миллионов рублей. При этом, не так давно появилась информация о том, что на самых аварийных участках дороги трассы М-5 появятся платные дублёры со скоростью движения в 120 километров в час.