Рассекречено время разгона до 100 км/ч Lada Vesta 1.6 c вариатором

Компания «АвтоВАЗ» планирует начать производство своей популярной модели Lada Vesta, оснащенной бесступенчатой трансмиссией, в декабре 2019 года. Связку новой трансмиссии будет составлять 1,6-литровый двигатель Renault-Nissan мощностью 114 лошадиных сил. Официальных технических характеристик данной связки силовых агрегатов пока не объявлено, однако сегодня стало известно о том, за сколько секунд «Веста» с вариатором и мотором на 114 «сил» будет разгоняться с места до первой «сотни».

Согласно информации, опубликованной официальным дилером Lada в Москве «Техинком» на своей странице в социальной сети «Вконтакте», Lada Vesta с бесступенчатым «автоматом» будет достигать скорости в 100 км/ч при старте с места за 10,3-секунды.

С учетом данной информации можно отметить, что Lada Vesta со 114-сильным мотором и вариатором окажется на 3,8-секунды быстрее модификации с 1,6-литровым 106 сильным мотором и АМТ (разгон до 100 км/ч за 14,1-секунды), на 1,8-секунды быстрее, чем Vesta с 1,8-литровым 122-сильным мотором и АМТ (12,1-секунда), а также быстрее на 0,9-секунды и 0,1-секунды версий Vesta 1,6 на 106 л.с. с МКПП и 1,8 на 122 л.с. с МКПП соответственно.