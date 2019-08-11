Премиум-внедорожник на базе Toyota Crown установил рекорд продаж

Компания FAW опубликовала статистику продаж своего нового премиального внедорожника Hongqi HS7. Автомобиль спроектирован на базе предыдущего поколения люксового седана Toyota Crown.

Старт реализации Hongqi HS7 был дан 12 июля. За неполный месяц дилеры Hongqi в «Поднебесной» продали более 2 тысячи 500 единиц этой модели, а число заказов на автомобиль превысило отметку в 5 тысяч заявок. Таким образом, Hongqi HS7 по популярности смог опередить своих зарубежных конкурентов – BMW X5 и Mercedes-Benz GLE.

Роскошный внедорожник комплектуется 3-литровым бензиновым двигателем на 338 лошадиных сил при 445 Нм крутящего момента, сочетающимся с 8-диапазонной автоматической трансмиссией фирмы Aisin. Уже в базовой комплектации автомобиль комплектуется системой полного привода.

В Китае стоимость премиального внедорожника Hongqi стартует с отметки в 269 тысяч 900 юаней, что при пересчете на российскую валюту составляет 2 миллиона 500 тысяч рублей по актуальному курсу.