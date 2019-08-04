Представлен роскошный внедорожник на базе армейского Hummer H1

Американские тюнеры из ателье Mil-Spec Automotive, базирующегося в городе Бирмингем (штат Мичиган), представили на суд общественности свою новую разработку. В качестве неё выступил очередной внедорожник, созданный на базе армейского Hummer H1.

Как и предыдущие автомобили тюнинг-ателье, новинка получила в оснащение 6,6-литровый дизельный мотор Duramax V8, выдающий 500 лошадиных сил мощности при 1355 Нм пикового крутящего момента. Связку этому агрегату составила 6-диапазонная автоматическая трансмиссия Allison.

Кузов машины выкрасили в черную матовую краску Deep Sky Black с содержанием кевлара, а спереди установили светодиодную оптику от бренда J.W. Speaker.

Из других доработок армейского Hummer H1 стоит отметить наличие у внедорожника усиленных полуосей и портальных мостов, которые ставятся на настоящий военный Humvee, а также мощных тормозов фирмы Wilwood с 6-поршневыми суппортами.

Интерьер новинки сделан гораздо более роскошным, чем у аскетичного H1. Здесь и кожаная обивка Nappa, и сиденья с поясничным подпором, и рулевое колесо итальянской фирмы Momo, а также мультимедийная система фирмы JL Audio.

С места до первой «сотни» тюнингованный Hummer H1 разгоняется за 7 секунд.