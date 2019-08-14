Porsche Cayenne получит улучшенную гибридную силовую установку

Самой мощной версией автомобиля флагманского кроссовера премиального бренда стала Turbo S. Она оснащается бензоэлектрической силовой установкой. Стоит отметить, что приём заказов уже стартовал, при этом гибриды будут доступны и в Российской Федерации.

Текущее поколение Porsche Cayenne вышло на рынок в конце лета 2 года назад. Спустя несколько месяцев вышла модификация со стандартной гибридной установкой. В начале весны текущего года в семействе появилась куполообразная версия. Тебе же стало известно про запуск продаж заряженного гибридного варианта, который получит название Turbo S. При этом, приобрести такую модель можно будет не только в стандартном кузове, но и в купе.

Изюминкой автомобиля станет его силовая установка. В неё входит в 4-литровый мотор V8, который имеет мощность в 550 лошадиных сил. Его дополняет электродвигатель мощностью в 136 лошадиных сил. Гибридная установка сочетается с трансмиссией автоматического типа на 8 ступеней. На восполнение заряда литий-ионной батареи понадобится около 6 часов.

Чисто электрической тяги хватит примерно на 40 км, при этом максимальная скорость движения в таком случае не превысит 135 километров в час. При работе полноценной силовой установки максимальная скорость движения составит 295 километров в час. Новинку уже можно заказать по цене от 12 миллионов 340 тысяч рублей. Напомним, что по официальным данным в текущем году в Российской Федерации было реализовано уже более полутора тысяч автомобилей Porsche Cayenne.