Полноприводный грузовик ГАЗ «Садко Next» добрался до дилеров

В распоряжение дилеров группы ГАЗ в России появились первые экземпляры нового полноприводного грузовика Садко-Next. Об этом сообщили на своей странице в социальной сети «Вконтакте» представители автосалона «ТСС-Авто-Нижний-Новгород».

Напомним, что ГАЗ получил сертификат Одобрения типа транспортного средства на модель «Садко Next» только в начале июля. Предполагалось, что производство автомобиля стартует в ближайшие недели, но предприятию удалось выпустить первую партию машин гораздо оперативнее.

Новинка оснащена 4,4-литровым турбодизельным агрегатом ЯМЗ на 150 лошадиных сил при 490 Нм крутящего момента. Двигатель сочетается с 5-ступенчатой МКПП, «понижайкой» и блокировками переднего и заднего дифференциалов.

Грузовик имеет 315-мм клиренс, а также оборудован кнопочным управлением «раздаткой», превматическими тормозами и новым механизмом рулевого управления.

Стоимость полноприводного среднетоннажного грузовика «Садко Next» стартует с отметки в 2 миллиона 195 тысяч рублей.