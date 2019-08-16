Покупатели Audi Q4 e-tron получат полную свободу выбора

Представители компании Audi сообщили о том, что покупателям автомобилей модели Q4 e-tron будет предоставлена уникальная возможность самостоятельно выбирать световой рисунок оптики и прочие опции. Всего в продаже будет доступно более 20 вариантов для оснащения светотехники.

В продажу электрокар поступит только через 2 года, но он уже спровоцировал невероятный ажиотаж. В частности, компания неоднократно говорила о том, что собирается выпустить автомобиль с действительно высокими показателями персонализации и только сейчас стало понятно, что именно имели в виду разработчики. Полная свобода выбора светотехники – это весьма оригинальный ход. И справедливости ради, стоит отметить, что ни один из существующих производителей до сих пор не предлагал воспользоваться подобными предложениями.

Напомним, что предсерийный кроссовер был показан на Женевском автосалоне весной текущего года. Его оснастили силовой установкой с мощностью в 306 лошадиных сил. До первой сотни электрокар может разогнаться всего за 6.3 секунды.