Под отзыв в Германии попали 1,5 тысяч машин Lada Niva

Компания Lada Automobile GmbH, являющаяся официальным дистрибьютором автомобилей марки Lada в Германии, сообщила об отзыве в стране более 1 тысячи 500 внедорожников Lada Niva. Отзывная кампания затронула машины, реализованные на немецком рынке в период с 2017 по 2018 год.

Причина отзыва связана с неправильной укладкой электрического кабеля генератора, который при определенных обстоятельствах может вызвать возгорание автомобиля. При этом Lada Automobile GmbH отмечает, что вероятность возникновения таких условий крайне низка.

Уполномоченные представители бренда оповестят всех владельцев отозванных машин о необходимости посещения официального дилерского центра, где специалисты проверят изоляцию и правильность укладки кабеля генератора. В случае необходимости кабель будет уложен заново, верным образом. Затраты на сервисную кампанию возьмет на себя компания Lada Automobile GmbH.