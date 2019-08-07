Особенности рестайлинга брата Ford Mondeo

В Поднебесной прошёл дебют обновлённой чеытрёхтверки Ford Taurus. Машина поменяла экстерьер, а в салоне появилась инновационная техника.

Напомним, что впервые седан данной модели в седьмом поколении дебютировал 4 года назад. Он производится на базе актуального Mondeo. Сборка налажена на местном заводе Ford и Changan. Несмотря на то, что в Соединённых Штатах Америки история модели в скором времени подойдёт к концу, в Китае от неё отказываться не собираются. Хотя результаты продаж за последнее время показывают отрицательную модификацию.

Сегодня же произошла официальная презентация седана, и были опубликованы его первые живые фотографии. Автомобиль получил новую радиаторную решётку, а также бампера, а на кузове красуется оригинальная светотехника. Кроме того, известно, что в Китае седан будет продаваться и в топовой версии под названием Vignale. Её отличием станет оригинальный рисунок радиаторной решётки, а также шикарные 19 дюймовые диски.

Изюминкой салона станет высококлассный информационно-развлекательный мультимедийный комплекс, оснащённый тачскрином с вертикальной ориентацией. Кроме того, в салоне появится новая обивка кресел, немного изменится передняя панель и карты дверей. Под капотом седана будет располагаться тот же бензиновый двухлитровый мотор EcoBoost, который теперь соответствует всем экологическим параметрам. Стоимость нового седана будет известна уже через несколько дней.

Напомним, что ранее стало известно о том, что компания Ford отказалась от глобального Mondeo и вместо него будет производить внедорожный универсал, который станет конкурентом Subaru Outback.