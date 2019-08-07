Особенности обновлённого Hyundai Solaris

В сети появились новые фотографии обновлённого автомобиля от Hyundai. Как оказалось, изначально авто выйдет на китайском рынке, где получит название Verna.

Экстерьер рестайлинговой четырёхдверки был впервые продемонстрирован в прошлом месяце. Тогда в соответствующее Министерство Поднебесной попали официальные снимки авто. Машина обзавелась новыми бамперами и радиаторной решёткой, а также светотехникой. Задние фонари соединяются между собой оригинальной красной перемычкой. А длина автомобиля выросла на два с половиной сантиметра.

Теперь в сети были опубликованы шпионские снимки интерьера автомобиля. По всей видимости, разработчики изменили блок управления системы климат-контроля, а также обновили рулевое колесо. Приборную доску на фото плохо видно, однако вероятнее всего, что она будет виртуальной.

Под капотом останется работать тот же бензиновый атмосферный мотор с ёмкостью в 1.4 литра, мощность которого составляет 100 лошадиных сил. Стоит отметить, что актуальная версия в Китае продаётся с мотором на 1.6 литра и мощностью в 123 лошадиные силы. Он сочетается с коробкой передач на 6 ступеней механического или автоматического типа.