Особенности бюджетного кроссовера Skoda

В сети был раскрыт внешний вид серийной спортивной модификации компактного паркетника Kamiq, который предназначен для Поднебесной. Как оказалось, машина получила обновлённый дизайн, а также технические изменения.

Стоит отметить, что впервые информация о том, что компания готовит специальную версию автомобиля для Китая появилась ещё несколько месяцев назад. Ходили слухи, что фирма решила превратить местный кроссовер в купе. Однако компания решила пойти по принципиально другому пути развития. Сегодня благодаря открытой информации Министерства промышленности Поднебесной были распространены фотографии Kamiq GT.

Автомобиль очень похож на хэтчбек Scala. Используется идентичная радиаторная решётка и схожая светотехника. Для спортивной версии предусмотрен двухцветный окрас кузова. Под капотом автомобиля может располагаться новый бензиновый мотор с объемом в 1.2 литра с мощностью 116 лошадиных сил. Отметим, что для стандартного Kamiq такого варианта нет.

Кроме того, новинка будет продаваться с атмосферником мощностью в 110 лошадиных сил. На рынок авто поступит уже в текущем году, а цены будут стартовать 983 тысяч рублей. Напомним, что не так давно стало известно о том, что в России в скором времени начнётся производство нового паркетника от Skoda модели Karoq.