Опубликованы первые фото обновленной Toyota Yaris

Компания Toyota «выкатила» на тесты обновленную версию своего компактного хэтчбека Yaris. Накануне в Сети появились первые шпионские фотографии новинки, сделанные на гоночном автодроме «Нюрбургринг» в Германии.

Рестайлинговый «Ярис» был спроектирован на новой платформе TNGA, за счет которой инженерам «Тойоты» удалось добиться улучшения показателей управляемости автомобиля и его безопасности.

На опубликованных снимках, несмотря на камуфляж, можно отметить, что новинка получит большую каскадную радиаторную решетку, модернизированную головную оптику, а также короткие задние двери.

В интерьере хэтчбека ожидается появление дисплея мультимедийной системы в стиле последних RAV4 и Corolla, а сам мультимедийный комплекс должен обзавестись поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

В арсенал нового Yaris войдет также набор систем помощи водителю Toyota Sense 2.0, причем идти он будет уже начиная с базовой комплектации.

Информации о том, что будет стоять под капотом новинки пока нет, но журналисты предполагают, что в качестве силовой установки новый «Ярис» получит гибридный агрегат, работающий на базе 1,2-литрового турбированного или 1,8-литрового бензинового агрегата.

Официальный дебют автомобиля состоится на октябрьской выставке в Токио (Япония), а затем будет представлен европейцам в Женеве в 2020-м году.