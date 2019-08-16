Опубликованы фото нового кроссовера Volkswagen Tacqua

Немецкий Volkswagen готовится к презентации нового компактного кроссовера, который получит необычное название Tacqua. Накануне на официальном сайте Министерства промышленности Китая появились первые фотографии новинки, а также были опубликованы технические характеристики этой модели.

Новинка представляет собой перелицованную версию модели T-Cross, уже доступной для китайских покупателей. Производством «паркетника» займется совместное предприятие FAW и VW.

Новый Volkswagen Tacqua обладает заметными отличиями от соплатформенного T-Cross. Автомобиль оказался несколько компактнее и получил другой дизайн.

В моторную линейку новинки войдет 1,5-литровый атмосферный агрегат на 113 лошадиных сил, работающий в связке с 6-ступенчатой МКПП или 1,4-литровым турбированным агрегатом на 150 «сил», сочетающимся с 7-диапазонным «роботом» DSG. Привод – только передний.

В арсенал кроссовера Tacqua войдут: адаптивный «круиз», 2-зонный климат-контроль, запуск двигателя с кнопки, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, панорамный люк и 18-дюймовые колеса.

В продажу в Китае новинка поступит до конца 2019 года. Предварительная стоимость кроссовера составляет 128 тысяч 800 юаней или 1 миллион 200 тысяч рублей.