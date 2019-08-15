Opel тестирует в Германии новый 7-местный внедорожник

Компания Opel приступила к обкатке тестового прототипа нового трехрядного внедорожника, который в модельном ряду марки должен расположиться на ступень выше модели Grandland X. В Сети были опубликованы первые шпионские фотографии новинки, сделанные в Германии, на которых автомобиль был облачен в плотный камуфляж.

Основной фишкой нового 7-местного кроссовера Opel станет его дизайн, который не будет перекликаться никаким образом с текущими моделями марки. Автомобиль получит решетку радиатора внушительного размера, массивные воздухозаборники и узкую головную оптику. В кормовой части появятся фонари, похожие на те, что устанавливают в новые кроссоверы Buick, соединенные хромированной планкой. а также раздвоенные патрубки выхлопа.

Информации о том, как будет называться кроссовер, пока нет. Единственное, что известно точно, вседорожник построят на удлиненной платформе EMP2 от Peugeot 5008, а в моторную линейку вседорожника войдут, как бензиновые агрегаты, так и дизельные. Привод будет исключительно передним.

Другие подробности об этой новой модели Opel должны появиться до конца года.