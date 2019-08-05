Обновленный Toyota Land Cruiser 200 сфотографировали в Японии

В Сети появились первые шпионские фотографии обновленного внедорожника Toyota Land Cruiser 200. Снимками новинки, сделанными на товарной площадке предприятия «Тойота» в Японии, поделился портал Kurdistan Automotive Blog.

Судя по всему, первая партия из новых Land Cruiser 200 уже готова к тому, чтобы отправиться к дилерам марки.

Рестайлинговый «200-й Крузак» получит небольшие изменения в дизайне, которые свелись к модернизации бамперов, изменению формы противотуманок и радиаторной решетки.

Вероятно, интерьер нового LC 200 также не получит серьезных перемен по отношению к предшественнику.

Что касается моторной линейки, то она и вовсе останется прежней. Напомним, что сейчас в России Toyota Land Cruiser 200 продается с 4,6-литровым бензиновым двигателем, выдающим 309 лошадиных сил, а также с 4,5-литровым дизельным агрегатом на 249 «сил». Связку обоим составляет 6-диапазонная автоматическая трансмиссия. Стоимость внедорожника стартует с отметки в 4 миллиона 875 тысяч рублей.