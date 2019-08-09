Обновленный кроссовер SsangYong Rexton засняли на тестах

Компания SsangYong вывела на тестовые испытания обновленную версию своего рамного внедорожника Rexton. Судя по шпионским фотографиям, сделанным корейскими СМИ, новинка получит заметные перемены в дизайне по сравнению с предшественником.

Несмотря на то, что тестовые прототипы нового Rexton были облачены в камуфляж, можно заметить, что обновленный «вседорожник» получит другую решетку радиатора и модернизированные бампера с оптикой.

В моторную линейку кросса должны войти прежние двигатели – в Корее Rexton продают с 2,2-литровым турбодизелем на 187 «сил», работающим в связке с 7-скоростным «автоматом» от Mercedes. Привод может быть как передним, так и полным.

Экспортная версия Rexton комплектуется 2-литровым бензиновым турбированным агрегатом на 225 «сил», который функционирует в паре с 6-ступенчатой МКПП или АКПП фирмы Aisin.

Официальная презентация нового SsangYong Rexton состоится уже в этом году, поскольку в SsangYong позиционируют свою новинку как конкурента обновленного Kia Mohave, продажи которого стартуют в ближайшие месяцы.