Новый SsangYong Actyon получил мощный турбомотор

Южнокорейская SsangYong выпустила новую версию своего компактного кроссовера Actyon нового поколения. Новая генерация этой модели вышла на местный рынок под названием Korando еще зимой этого года и продавалась только с дизельным двигателем. Теперь же кроссовер предлагается покупателям с новым бензиновым турбированным агрегатом.

В качестве двигателя выступает 1,5-литровый 170-сильный мотор, сочетающийся с 6-ступенчатой МКПП или 6-диапазонным «автоматом». Привод может быть как передним, так и полным.

В Европе кроссовер Actyon комплектуется аналогичным бензиновым турбомотором, мощность которого ниже – 163 лошадиные силы.

Примечательно, но версия с более мощной силовой установкой, хоть и бензиновой, сделала Actyon/Korando дешевле, чем стоила дизельная модификация (примерно на 7,5%). За автомобиль просят от 22 миллионов 560 тысяч вон, что при пересчете на нашу валюту составляет порядка 1 миллиона 215 тысяч рублей.

Напомним, что автомобили SsangYong не продаются в России.