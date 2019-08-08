Новый Renault Logan покажут в 2020 году, а Sandero станет кроссовером

Бразильское издание AutoSegredos поделилось первой информацией относительно новых генераций моделей Renault Logan и Renault Sandero.

Согласно данным, полученным порталом из собственных источников, следующий «Логан» получит заводской индекс XJJ, Sandero – XJF, а Sandero Stepway – B-Cross. Ожидается, что каждая из моделей получит собственную платформу. Вероятно, в качестве нее выступят подмодификации архитектуры CMF. Все это значит только одно – Sandero больше породнится с моделью Clio, а его версия Stepway переберется из сегмента «приподнятых» хэтчбеков в класс кроссоверов.

Презентация новых Logan, Sandero и Sandero Stepway состоится в 2020 году. Продажи этих моделей начнутся в Южной Америке в 2021-2022 годах.

Что касается российского рынка, то здесь пока ничего непонятно. Вероятность того, что российские Logan и Sandero переберутся с шасси B0 на CMF крайне низка, поскольку данная тележка является унифицированной под модели Lada. Переход на другую архитектуру этих моделей понесет за собой значительные финансовые потери. Поэтому пока сказать точно, как в будущем будет развиваться модельный ряд бренда, пока сложно.