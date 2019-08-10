Новый Nissan Sentra 2020 получит механическую коробку передач

Компания Nissan приступила к тестам обновленной версии своего седана Sentra. Новинка 2020 модельного года накануне была замечена журналистами портала CarAndDriver на дорогах общего пользования. Фотошпионам удалось сделать пару снимков экстерьера и интерьера машины.

Судя по опубликованным фотографиям, новый Sentra получит менее изощренный дизайн по сравнению с текущей моделью, и будет визуально напоминать своих более крупных собратьев Altima и Maxima.

Внутреннее убранство интригует значительно больше, чем внешнее, поскольку, судя по снимкам, интерьер по сравнению с нынешней моделью изменится гораздо серьезнее, чем экстерьер. Передняя панель автомобиля получит новую архитектуру, а на центральной консоли появится сразу три вентиляционных отверстия, окантованных хромированными накладками. Мультимедийная система обзаведется «парящим» дисплеем.

Кроме того, на сделанных фото видно, что Sentra будет предлагаться в США и с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

В моторную линейку нового Sentra 2020 должны войти 2-литровый атмосферный агрегат на 141 лошадиную силу и модернизированный турбомотор, отдача которого пока не названа. В качестве трансмиссий, кроме обозначенной ранее МКПП, предложат бесступенчатый вариатор, который, судя по всему, будет предлагаться в большинстве комплектаций.