Новый Nissan Juke засняли на тестах

Компания Nissan приступила к тестовым испытаниям нового поколения компактного кроссовера Juke, который будет представлен на автосалоне во Франкфурте (Frankfurt Motor Show-2019) осенью этого года.

Шпионские снимки тестового прототипа опубликовал портал IndianAutosBlog. Судя по фотографиям, новая генерация Juke получит несколько вариантов колесных дисков. Один из таких вариантов представлен на фото.

«Паркетник» должен сохранить узнаваемую 2-этажную оптику, где ДХО станут более узкими, а указатели поворота расположатся сверху. Головные фары будут установлены в нижнюю часть бампера. Как и предшественник, новый Juke оснастят V-образной решеткой радиатора и защитными накладками на арках.

В качестве платформы для новинки выступит архитектура CMF-B, разработанная альянсом Renault-Nissan. На этой же «тележке» ранее был построен новый Renault Clio.

В моторную линейку кроссовера могут войти 1- и 1,3-литровые бензиновые агрегаты, 1,5-литровый «дизель» и 1,6-литровый бензиновый турбомотор на 200 лошадиных сил.

На европейском авторынке новый Nissan Juke появится в продаже в первом квартале 2020 года. В России автомобиля ждать не стоит, поскольку он вновь покинет наш рынок из-за низкого спроса после того, как дилеры распродадут все его складские запасы.