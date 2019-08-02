Новый лифтбек попытается поправить дела JAC на рынке

Уже в этом сентябре должен быть представлен новый пятидверный лифтбек марки.

Несмотря на огромный потенциал, китайский рынок продолжает показывать отрицательную динамику. В общей сложности за первые 6 месяце текущего года показатель реализации сократился на 12.4 процента. В прошлом году за это же время было продано на 12 миллиона 300 тысяч автомобилей больше.

На основании этого многие китайские фирмы решат разбавить свою линейку авто кроссоверами, ведь они сейчас пользуются огромной популярностью. Однако, компания JAC решила пойти по иному пути и сообщила о скором выходе лифтбека, который получит по меньшей мере два варианта оформления. В начале лета в сети появились первые тизеры. В июле же были опубликованы рендеры. Теперь фирма решила засветить живые фотографии автомобиля.

Пока что неясно, какое именно маркетинговое название получит новинка. Особенностями же модели станет оригинальная решётка радиатора с вертикальными вогнутым клиньями. Хотя, на некоторых снимках можно увидеть авто с горизонтальными элементами на решётке. На основании этого можно предположить, что компания готовит модель в различных исполнениях.

Пока что неясно, с какими моторами может продаваться автомобиль. Презентация лифтбека состоится в рамках автосалона в Чэнду.