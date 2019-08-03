Новый кроссовер Suzuki Ignis могут привезти в Россию

Японская Suzuki рассматривает вариант вывода на российский авторынок своего субкомпактного кроссовера Ignis. Согласно информации, опубликованной редакцией портала «Автовзгляд» со ссылкой на операционного директора российского офиса Suzuki Motor Rus Ирину Зеленцову, в компании не исключают возможности вывода данной модели в продажу в РФ.

«Возможность вывода этой модели на российский рынок не исключается», – подтвердила госпожа Зеленцова на запрос журналистов.

Напомним, что Suzuki Ignis сменил поколение еще в 2016 году. Автомобиль представляет собой смесь вседорожника и микровэна.

На европейском авторынке данная модель продается с безальтернативным атмосферным двигателем с рабочим объемом в 1,2-литра, сочетающимся как с передним, так и полным приводом.

Стоимость кроссовера Suzuki Ignis стартуют в «Старом Свете» с отметки в 20 тысяч евро, что при пересчете на российскую валюту по текущему курсу составляет порядка 1 миллиона 400 тысяч рублей.