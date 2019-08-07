Новый кросс-вэн Suzuki XL6 показали на официальных фото

Компания Suzuki готовится к запуску в продажу своей новой модели – XL6. Автомобиль спроектирован на платформе Suzuki Ertiga, а его официальный дебют состоится уже 21 августа.

Накануне в Сети появились первые официальные фотографии машины, опубликованные индийским порталом «GaadiWaadi».

Судя по выложенным в интернет изображениям, кросс-вэн XL6 получит дизайн в стиле своего соплатформенника Ertiga. При этом в отличие от компактвэна кросс-вэн получит расширители колесных арок, пластиковый обвес вдоль нижней кромки кузова из неокрашенного пластика, рейлинги на крыше и увеличенный дорожный просвет, а также другие противотуманки, радиаторную решетку и оптику. В салоне автомобиля смогут уместиться до шести человек (3 ряда сидений).

Приводить в движение Suzuki XL6 будет 1,5-литровый бензиновый мотор на 105 лошадиных сил, работающий в связке с 48-вольтовым стартер-генератором и фирменной системой рекуперации. В качестве трансмиссии предложат 5-ступенчатую МКПП или 4-диапазонный «автомат». Привод – только передний.

Предварительная стоимость нового Suzuki XL6 – 1 миллион 200 тысяч рупий или 1 миллион 105 тысяч рублей по актуальному курсу.