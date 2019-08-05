Новый Hyundai Venue «побил» по продажам Hyundai Creta и Suzuki Vitara

Самый доступный в линейке кроссоверов Hyundai «паркетник» Venue опередил по продажам своих главных конкурентов, лидировавших в данном сегменте, уже спустя месяц с начала реализации. Согласно информации, опубликованной нашими индийскими коллегами, где Venue появился первым среди других рынков, за июль объем продаж этого бюджетного кроссовера в Индии составил 9 тысяч 585 единиц.

Бывший лидер сегмента SUV в этой стране – Hyundai Creta – заняла в июле только вторую строчку с результатом в 6 тысяч 585 реализованных машин.

ТОП-3 замкнул «паркетник» Maruti Vitara Brezza с объемом продаж в 5 тысяч 302 автомобиля, а четвертым стал кроссовер Mahindra XUV 300 – 4 тысячи 464 реализованных авто.

Напомним, что Hyundai Venue вышел в продажу в Индии в конце мая 2019 года, а недавно добрался и до местного южнокорейского рынка. В США продажи этой модели начнутся до конца текущего года.

Ранее представители отечественного офиса компании Hyundai сообщили о том, что ждать появления в продаже в России кроссовера Venue не стоит, поскольку данная модель не имеет перспектив в нашей стране. В Индии кроссовер продают за сумму от 605 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту по актуальному курсу с рупий.