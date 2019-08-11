Новый Audi Q3 Sportback встал на конвейер

Немецкая Audi провела презентация второй генерации кроссовера Q3 в прошлом году, а в конце июля этого года представила купеобразную версию этой модели с приставкой к названию «Sportback».

Накануне в Сети появились фотографии товарной модификации данного «паркетника», который был заснят во время тестов на дорогах КНР.

По информации местных СМИ, сборка серийных Q3 Sportback уже стартовала. Автомобили сходят с конвейера предприятия в городе Тяньцзинь.

От обычного Q3 версия Sportback отличается дизайном задней части кузова, выполненной в стиле кросс-купе (наклон стоек крыши), а также бамперами и фонарями.

Габаритные размеры кроссовера оказались немного компактнее, чем были у донора: длина составляет 4850 мм, а высота – 1560 мм. Объем багажного отделения равен 530 литров.

В моторную гамму новинки войдут: 1,4-литровый турбированный двигатель на 150 лошадиных сил или 2-литровый турбомотор на 180 и 220 лошадиных сил. Трансмиссия –7-диапазонный «робот». Привод может быть как передним, так и полным.

Стоимость Audi Q3 Sportback в Китае должна составить в «базе» порядка 283 тысяч 500 юаней или 2 миллиона 623 тысячи рублей по актуальному курсу.

До России автомобиль доберется в начале 2019 года.