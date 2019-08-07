Новую Hyundai Creta вновь засняли на тестах

Компания Hyundai выкатила на тесты вторую генерацию своего популярного кроссовера Creta. Тестовый прототип новинки был впервые сфотографирован на дорогах Индии. Несмотря на то, что дизайн кроссовера уже известен, так как ранее в Корее и Китае собрат этой модели (ix25) уже несколько раз попадал в объектив фотошпионов, индийская версия Creta облачена в плотную камуфляжную защиту кузова.

Тем не менее, даже с учетом камуфляжа, можно отметить, что второе поколение «Креты» будет иметь более плавные очертания кузова по сравнению с её предшественницей. В дизайне «паркетника» применят решения, реализованные в субкомпактном кроссовере Venue и полноразмерном Palisade.

Помимо кардинального изменения экстерьера новая Creta должна получить и серьезное обновление интерьера, в котором появится большой вертикальный планшет мультимедийной системы, а также переработанная передняя панель и другой блок управления системой климат-контроля.

В Индии продажи второго поколения «Креты» начнутся в первом квартале 2020 года. Информации о том, когда кроссовер доберется до России, пока нет.