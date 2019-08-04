Новое поколение хэтчбека Hyundai i20 готово к началу продаж

Компания Hyundai готовится к началу продаж нового поколения своего компактного хэтчбека i20 и его приподнятой модификации Active. Накануне в Сети появились первые фотографии серийного исполнения данной модели в N-версии, на которых автомобиль лишился всего защитного от папарацци камуфляжа.

Новая 5-дверка от «Хендэ» разработана на модернизированной платформе своего предшественника. Автомобиль получит динамичный и приземистый силуэт, фирменную каскадную решетку радиатора и оригинальную головную оптику. В версии Active хэтчбек оснастят защитным пластиковым обвесом вдоль кузова, рейлингами на крыше и расширителями колесных арок, а также сделают его чуть выше, чем обычный i20.

В моторную линейку новинки должны войти: 1,2-литровый атмосферный агрегат на 83 лошадиные силы и 1,4-литровый турбодизель CRDi, выдающий 90 «скакунов». Кроме них для покупателей нового i20 предложат 1-литровый турбированный бензиновый мотор T-GDI на 100 или 120 лошадиных сил в зависимости от комплектации. Связку двум первым агрегатам составит 5- или 6-диапазонная МКПП, а третьему – 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением.

В N-модификации 5-дверка получит под капот 1,6-литровый турбированный бензиновый двигатель, развивающий до 200 лошадиных сил мощности.

Презентация новой генерации Hyundai i20 состоится этой осенью. В продажу автомобиль поступит до конца года.