Новая Hyundai Creta показалась на официальных фото

Как известно, компания Hyundai готовит к выводу на китайский рынок новую генерацию кроссовера ix25 (в России Creta). Автомобиль появится в продаже в «Поднебесной» до конца 2019 года.

Местные СМИ опубликовали накануне первые официальные фотографии «паркетника». Как и предполагалось ранее, второе поколение ix25/Creta получит многоярусную головную оптику, а также 2-этажные задние фонари с вытянутым вдоль задней двери «стопарями».

Напомним, что информации о технических характеристиках автомобиля до сих пор не разглашается. Из того, что уже известно точно, стоит выделить лишь увеличение размеров машины в длину и ширину на 10 мм – до 4300 мм и 1790 мм соответственно, а также прибавку 20 мм к размерам колесной базы, которая в новой модели составит 2610 мм. При этом высота кузова сократится на 2 мм – до 1622 мм.

В моторную гамму новой «Креты», по последней информации, войдет другой двигатель, который сменит 1,5-литровый 115-сильный атмосферник. Им окажется 1,6-литровый агрегат на 125 «скакунов», правда пока не ясно, с какой трансмиссией будет дружить этот двигатель, роботом или вариатором.

Китайский ix25 сохранит турбоверсию с 1,4-литровым мотором на 140 «сил», которая как и раньше будет работать с роботизированной коробкой передач и передним приводом.

Официальная презентация нового ix25 (он же Creta) в КНР состоится уже в ближайшие месяцы. До Индии кроссовер доберется в начале 2020 года, а когда появится в России – пока неизвестно.