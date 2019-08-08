Nissan Titan лишится дизеля

Чтобы хоть как-то привести свои финансовые дела в норму компания Nissan вынуждены сокращать количество модификаций для пикапа Titan. Отметим, что в последнее время он показывает отрицательную динамику, и спрос стабильно падает.

Nissan Titan является вечным аутсайдером рынка, хотя изначально он показывал весьма перспективные результаты. За первое полугодие было продано всего 18 000 экземпляров машин, что на 23% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Первые неприятности с реализацией компания решила устранить с помощью введения широкой гаммы модификаций, представляя такие же версии, как у конкурентов. Однако, существенно это ситуацию не исправило. Независимые же эксперты утверждают, что американский потребитель чрезвычайно патриотичен при выборе пикапов. Ситуация усугубляется тем, что модель Titan во многом уступает по своим техническим характеристикам конкурентам. Именно поэтому спрос на модель постепенно падает.

Представитель бренда уже заявил о том, что грядущее обновление станет для пикапа последним. Уже известно, что модель лишится модификации с мотором на дизеле, а также однорядной кабиной. Вполне вероятно, что уже через два-три года производство этого пикапа станет нецелесообразным.