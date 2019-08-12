Названы самые популярные кроссоверы в РФ за 2 млн рублей

Немецкий Volkswagen Tiguan назван самым популярным кроссовером в России со средней ценой в 2 миллиона рублей. По информации портала «Цена Авто» при участии аналитиков «Автостата», именно эта модель заняла перво место в ТОП-е самых продаваемых SUV на российском рынке в данном ценовом диапазоне за 7 месяцев 2019 года.

За период с января по июль текущего года объем продаж кроссоверов Tiguan в России составил 19 тысяч 115 экземпляров. На втором месте идет Toyota RAV4 с 16 тысячами 637 машинами. ТОП-3 замкнул Mitsubishi Outlander – 12 тысяч 802 единицы.

Четвертым и пятым стали Mazda CX-5 и Nissan X-Trail – 11 тысяч 227 единиц и 11 тысяч 225 единиц соответственно. Средняя стоимость этих моделей укладывается в диапазон от 1 миллиона 970 тысяч –2 миллиона 10 тысяч рублей.

Далее расположились: Kia Sorento (3 тысячи 82 единицы), Mitsubishi Eclipse Cross (1 тысяча 84 автомобиля), Mini Countryman (569 штук), Renault Koleos (340 машин) и Jeep Renegade (117 авто).