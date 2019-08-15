Названы рублевые цены на кроссовер Brilliance V3

Компания Brilliance назвала рублевые цены на свой новый кроссовер V3, который в скором времени доберется до российского рынка. По предварительным данным, за базовую комплектацию новинки будут просить от 839 тысяч рублей, а за «топовую» – 939 тысяч рублей.

Кроме того, стали известны комплектации V3 для нашей страны. Китайский «паркетник» будут предлагать россиянам в четырех вариантах исполнения, два из которых укомплектуют МКПП (MT Comfort – от 839 тысяч рублей и MT Deluxe – от 879 тысяч рублей), а два остальных – АКПП.

Продавать в России будут дореформенную версию кроссовера V3, в то время как в Китае эта модель уже успела обновиться. Длина автомобиля составит 4200 мм, а размер колесной базы будет равен 2570 мм. Во всех комплектациях Brilliance V3 в России будет оснащаться 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем, выдающим 107 лошадиных сил.