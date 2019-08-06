Названы цены на новый Subaru Outback 2020

На официальном сайте компании Subaru в разделе «конфигуратор» появились цены на обновленную версию модели Outback 2020. Продажи кроссовера стартуют в США в начале осени этого года. В базовой комплектации новинка будет предлагаться за 26 тысяч 645 долларов, что эквивалентно сумме в 1 миллион 700 тысяч рублей по актуальному курсу.

Всего для нового «Аутбэка» в США предусмотрено сразу семь комплектаций. В четырех первых под названиями: Base, Premium, Limited и Touring кроссовер будет оснащен 2,5-литровым 4-цилиндровым атмосферным агрегатом, а с комплектации Onyx Edition XT по «топовой» Touring XT будет приводиться в движение за счет 2,4-литрового турбированного агрегата.

К слову, стоимость максимальной версии Outback составит уже 39 тысяч 695 долларов США, что при пересчете на российскую валюту составит 2 миллиона 595 тысяч рублей.

Производство обновленного Outback, а также нового Legacy стартовало в конце июля этого года.

Информации о том, доберется ли рестайлинговый Subaru Outback до России, пока нет.

Подробные цены на новый Subaru Outback 2020 модельного ряда мы опубликовали на нашем «Дзен-канале».