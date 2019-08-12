Названа самая продаваемая китайская модель в России

Специалисты сообщили о том, что паркетник Geely Atlas был назван самой продаваемой модели китайских брендов.

Всего в прошлом месяце на территории России было продано около 800 автомобилей компании Geely. В этом сегменте наблюдается чистый прирост в размере 264%. При этом, несомненным бестселлером бренда является именно Atlas, на который приходится около 700 продаж. И это на 222% больше, чем результаты 2018 года. Более того, Atlas получил ещё и звание самого продаваемого китайского автомобиля в Российской Федерации. И подобный статус автомобиль сохраняет уже несколько месяцев.

Большую популярность паркетника связывают с тем, что в конце зимы текущего года появилась новая версия. Она предусматривает турбированный мотор мощностью в 1.8 литра и отдачей в 184 лошадиные силы. Помимо этого, его можно приобрести с моторами на 2 литра и мощностью 139 лошадей, а также с мотором на 2.4 литра и мощностью 149 лошадиных сил. Привод может быть как полным, так и только передним.

Кроме того, автомобилистов привлекает ещё и то, что, начиная с прошлого месяца, в России улучшились гарантийные условия для всех моделей бренда. В частности, машины, выпущенные в этом году, получили увеличенный гарантийный срок, который теперь составляет 5 лет либо же 150 тысяч километров.