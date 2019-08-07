Названа цена самой доступной версии Audi E-Tron

Представители немецкой компании назвали стоимость самого дешёвого электрического паркетника.

Прошлой осенью состоялась официальная презентация нового электрокроссовера от компании Audi. Он получил маркетинговое название Audi E-Tron. Однако стоимость его составляла почти 75 тысяч долларов, поэтому для многих потенциальных покупателей он оставался недосягаемым. Очевидно, именно поэтому фирма решила выпустить младшую модификацию электрокара 50 Quattro.

В основе автомобиля будет положен аккумулятор с ёмкостью 71 киловатт в час, тогда как старшая модификация имела ёмкость в 95 киловатт в час. Соответственно, изменение отразилось и на запасе хода, который в новой версии составит не более 250 километров в реальной эксплуатации. Кроме того, была снижена и мощность электрического силового агрегата, которая теперь составляет 308 лошадей, тогда как в версии 55 Quattro показатель составлял 402 лошадиные силы. До первой сотни новый автомобиль разгоняется за 7 секунд, а максимальная скорость ограничивается автоматикой и составляет 190 км/ч.

По предварительным данным новый автомобиль будет стоить около 63 000 долларов, что по актуальному курсу составляет примерно 4 миллиона рублей. Первые поставки начнутся в будущем году.