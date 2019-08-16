Минтранс хочет заменить камеры муляжами

Представители власти сообщили, что уже в начале осени текущего года чиновниками должен быть утверждён проект, касающийся методики правильного размещения средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного.

В этом документе прописано достаточно много положений, на основании которых специалисты будут определять оптимальное место для расположения технического оборудования. При этом, в проекте есть весьма интересный пункт. Так, если после оборудования камеры видеонаблюдения количество нарушений удалось снизить на 80 процентов, то прибор следует демонтировать и вместо него установить муляж. Обманка будет на психологическом уровне точно также воздействовать на водителей, что позволит сохранять положительную статистику и сокращать количество аварий. При этом освободившийся комплекс можно будет отправить на тот участок дороги, где показатели аварийности до сих пор высоки.

Недавно стало известно, что автовладельцы смогут изучить карту расположения камер на дорогах. При этом, в Минтрансе полагают, что муляжи необходимо отмечать точно также, как и реальные приборы. Это позволит постоянно сдерживать водителей от нарушений.