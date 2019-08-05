Maserati рассказала про свои планы на будущее

Представители компании Maserati сообщили о том, что немного изменили свои планы по развитию продуктов в ближайшие годы. Как оказалось, фирма планирует выпустить кроссовер, спорткар, а также Levante в течение ближайших 4 лет.

Некоторые специалист отмерили, что весьма ожидаемым является тот факт, что фирма планирует обновить свои легковые автомобили моделей Ghibli и Quattroporte, а также паркетники Levante. Более интригующим стала новость о том, что сейчас люксовый бренд работает над созданием принципиально новой модели, которая позволит значительно увеличить интерес к продукции бренда.

Напомним, что первый предвестник в роли концепта был представлен ещё 5 лет назад. Тогда под его капотом был установлен мотор с мощностью в 460 литров, тогда как объём составлял 4.7 литра. Он сочетался с коробкой передач на 6 ступеней роботизированного типа.

Позже фирма говорила о том, что собирается запустить автомобиль на конвейере, однако, сроки старта производства был сдвинуты с 2016, а потом и с 2018 года, так как фирма испытывала далеко не простые финансовые трудности. Однако, теперь стало совершенно ясно, что нашумевший проект всё-таки увидит свет и состоится это уже в будущем году. Более точные сроки пока названы не были.